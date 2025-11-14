Bihar election result 2025 – बिहारमध्ये चाललंय काय? राजदला मतं जास्त, पण जागा कमी; भाजप-जेडीयूला मतं कमी, पण जागा जास्त

बिहार विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात झालेल्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून दुपारपर्यंत हाती आलेल्या कलांनुसार एनडीएने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. एनडीएची गाडी सुसाट असून भाजप 87, तर जेडीयू 75 जागांवर आघाडीवर आहे. गेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या आरजेडीची पिछेहाट झाली आहे. आरजेडी सध्या 35 जागांवर आघाडीवर आहे. अर्थात असे असले तरी मतांच्या टक्केवारीत आरजेडी वर आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार (दुपारी 12 वाजेपर्यंत) आरजेडीला 23.05 टक्के मतं मिळाली आहेत. तर भाजपला 21.46 टक्के मतं मिळाली आहेत. तर जेडीयूला 19.04 टक्के मतं मिळाली आहेत. आरजेडीपेक्षा भाजप आणि जेडीयूला कमी मतं मिळाली असली तरी जागा मात्र जवळपास अडीच पट मिळाल्या आहेत.

Bihar Election Result 2025 – लालटेन शाम को जलता है… निकालावर तेजस्वी यादव यांची सूचक पोस्ट

लोक जनशक्ति पार्टीला (रामविलास) 5.33 टक्के मतं मिळाली असून हा पक्ष 21 जागांवर आघाडीवर आहे. काँग्रेसला 8.17 टक्के मतं मिळाली आहे. मात्र काँग्रेस फक्त 5 जागांवर आघाडीवर आहे. एमआयआयला 1.81 टक्के, बसपाला 1.48 टक्के, सीपीआयला (एमएल) (एल) 3.19 टक्के, तर नोटाला 1.84 टक्के मतं पडली आहेत. अर्थात बिहारमध्ये अद्यापही मतमोजणी सुरू असल्याने या आकडेवारीमध्ये सायंकाळपर्यंत बदल होण्याचीही शक्यता आहे.

