बिहारमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून जाळले

बिहारमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करू तिला जाळण्यात आले आहे.

Bihar: A minor girl was allegedly gang-raped and burnt alive at her residence in Muzaffarpur.

Police said, “The girl’s father has accused 4 people & an FIR has been registered. We have initiated the investigation & our priority is arresting the culprits.” pic.twitter.com/fqoForu0B2

