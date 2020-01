खुर्ची वाचवा! हकालपट्टीनंतर प्रशांत किशोर यांचा नितीश कुमारांना खणखणीत इशारा

बिहारची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असतानाच जदयूमध्ये घमासान सुरू आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रशांत किशोर आणि पवन वर्मा यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांना पक्षातून बाहेर काढले. या कारवाईनंतर प्रशांत किशोर यांनी नितीश कुमार यांना खणखणीत इशारा देत आता तुम्ही फक्त ‘खुर्ची वाचवा’ असे म्हटले.

मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बुधवारी मोठा निर्णय घेतला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून मतभेद झाल्याने प्रशांत किशोर आणि पवन वर्मा यांची जदयूमधून हकालपट्टी करण्यात आली. हकालपट्टीनंतर ट्वीट करत प्रशांत किशोर यांनी नितीश कुमार यांना उपरोधिक टोला लगावला आहे. ‘तुम्ही बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची वाचवा. तुम्हाला माझ्याकडून शुभेच्छा. इश्वर तुमचे भले करो’, असे ट्वीट प्रशांत किशोर यांनी केले.

Thank you @NitishKumar. My best wishes to you to retain the chair of Chief Minister of Bihar. God bless you.

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) January 29, 2020