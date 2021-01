Video – छेडछाडीच्या आरोपाखाली भाजपच्या माजी आमदाराला चोपले, कान पकडून मागितली माफी

उत्तर प्रदेशमध्ये छेडछाडीच्या आरोपाखाली भाजपच्या माजी आमदाराला काही लोकांनी चोपले. तसेच कान पकडून माफीही मागायला लावली. त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

वाराणसीमध्ये भाजपचे दोनवेळा आमदार राहिलेले माया शंकर एक इंजिनीअर कॉलेज चालवतात. तिथे एका विद्यार्थिनीने माया शंकर यांनी आपल्यासोबत अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप केला. तेव्हा पीडित मुलीचे कुटुंबीय कॉलेजमध्ये पोहोचले आणि माया शंकर यांना चोप दिला. त्यांना कान पकडून माफीही मागायला लावली. याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या प्रकरणी वाराणसी पोलीस तपास करत आहेत.

Trigger warning: Violence, abusive content

Maya Shankar Pathak, a former 2-time MLA who now runs an engineering college in Varanasi being thrashed by locals for allegedly sexually harassing a student. @Uppolice pic.twitter.com/UwbfMFZ7Sl

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 10, 2021