परदेशी देणग्यांवर खातात बिर्याणी, भाजप नेत्याचे पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य

शाहीन बागेतील महिला अडाणी असून परदेशी देणग्यांवर त्या बिर्याणी खातात असे वादग्रस्त वक्तव्य भाजप खासदार दिलीप घोष यांनी केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून घोष यांनी शाहीन बागेतील आंदोलनकर्त्या महिलांना सातत्याने लक्ष्य केले आहे.

West Bengal BJP president Dilip Ghosh courts controversy by claiming that

“uneducated men and women” are protesting at Delhi’s Shaheen Bagh and Kolkata’s Park Circus as they get money and biryani purchased with foreign funds.

— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2020