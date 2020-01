हिंदू हिंदुस्थानात नाही येणार मग काय इटलीला जाणार, भाजप मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू आहे. भाजपकडून या कायद्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी हिंदू हिंदुस्थानात नाही येणार मग काय इटलीला जाणार काय असे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

Union Minister G Kishan Reddy in Varanasi on #CitizenshipAmendmentAct: If Hindus will not come to India, where will they go? Italy thodi lenge unko. It’s India’s responsibility to provide citizenship & protection to minorities from Pakistan, Bangladesh & Afghanistan (1.1.20) pic.twitter.com/JwYjs35IR2

