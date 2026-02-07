पेरले तेच उगवले, पाकिस्तानातील आत्मघातकी स्फोटात 31 ठार, 169 जखमी

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद शुक्रवारी एका आत्मघाती स्फोटाने हादरली. शहरातील एका शिया मशिदीमध्ये हा भीषण स्फोट झाला. त्यात 31 जणांचा मृत्यू झाला असून 169 जण जखमी झाले आहेत. या आत्मघाती हल्ल्यानंतर इस्लामाबादमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली असून मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हिंदुस्थानसह अनेक देशांमध्ये पाकिस्तानने दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घातले. हिंदुस्थानात अनेक ठिकाणी आत्मघाती हल्ले घडवून आणले. जे पाकिस्तानने पेरले, तेच पाकिस्तानात उगवले आहे.
इस्लामाबादमध्ये इमामवाडा परिसरातील शिया मशिदीमध्ये शुक्रवारच्या नमाजादरम्यान भीषण स्फोट झाला. एका व्यक्तीने मशिदीच्या प्रवेशद्वाराजवळ स्वतःला बॉम्बने उडवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एक प्रत्यक्षदर्शीने दावा केला की हल्लेखोराने सर्वप्रथम गोळीबार केला आणि त्यानंतर स्वतःला स्फोटात उडवले. स्फोटा एवढा भीषण होता की घटनास्थळी अक्षरशः मृतदेहांचा खच पडला. अनेक जखमी लोक रक्तबंबाळ अवस्थेत वेदनेने विव्हळत होते. स्फोटानंतर पाकिस्तानातील ‘सीडीए’ आणि ‘पीआयएमएस’ या रुग्णालयांमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला. बचाव पथकाने घटनास्थळी दाखल होत बचाव कार्य सुरू केले.
गेल्या आठवडय़ातच बलुच बंडखोरांनी क्वेट्टा आणि नोश्की यासह 12 शहरांमध्ये आयएसआयचे मुख्यालय आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले होते. त्यापूर्वी 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी इस्लामाबादमधील जी-11 परिसरात जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाबाहेर आत्मघाती हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात 12 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 30 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
‘तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान’वर संशय
आतापर्यंत कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली नाही. मात्र, हल्लेखोर हा परदेशी नागरिक होता आणि त्याचे ‘फितना अल ख्वाराजी’ या संघटनेशी संबंध असल्याचा दावा पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनी केला आहे. ‘तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान’ला या नावाने पाकिस्तानात ओळखले जाते.