ब्रह्मास्त्रच्या पुढील भागात दीपिका झळकणार, ओटीटीने उलगडलं रहस्य

बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर आणि आलिया भट यांचा ब्रह्मास्त्र हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन बराच काळ लोटला आहे. तरीही त्या चित्रपटाची अजूनही चर्चा सुरू आहे. हा चित्रपट तीन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्याचा पहिला भाग शिवा असा असून तो आता थिएटरनंतर ओटीटीवर झळकला आहे.

पण या रिलीजनंतर एका मोठ्या रहस्यावरून पडदा उचलला गेला आहे. या चित्रपटाच्या पुढच्या भागात कोणते कलाकार असतील, याचे आडाखे प्रेक्षक बांधत होते. त्यातील पहिल्या कलाकाराचं नाव निश्चित झालं आहे. ब्रह्मास्त्रच्या पुढच्या भागात दीपिका पदुकोण झळकेल अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, त्यावर अधिकृत भाष्य करण्यात आलं नव्हतं.

अर्थात, अजूनही त्यावर अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आली नसली, तरी ओटीटीवर झळकलेल्या ब्रह्मास्त्रने या रहस्याचा उलगडा केला आहे. ब्रह्मास्त्रच्या पुढच्या भागात दीपिका पदुकोण अमृता या भूमिकेत दिसेल. अमृता ही शिवाची आई दाखवण्यात आली आहे. पहिल्या भागात काही दृश्यांमध्ये दीपिका झळकली होती. पण, मोठ्या पडद्यावर ते स्पष्टपणे दिसून आलं नव्हतं.

Here is Deepika Padukone’s glimps from bhramastra part one – shiva ❤️ pic.twitter.com/0PWHvSznhp

— horny sanera (@FilesDeepika) November 3, 2022