चालकाचे नियंत्रण सुटले, कार दुभाजकाला धडकली; भीषण अपघात महिला आमदार ठार

तेलंगणातील भारत राष्ट्रीय समितीच्या (BRS) आमदार लस्या नंदिता (37) यांचा कार अपघातात मृत्यू झाला आहे. हैदराबादमधील नेहरू आऊटर रिंग रोडवर त्यांच्या कारला अपघात झाला. लस्या नंदिता यांच्या चालकाचे कारवरचे नियंत्रण सुटले आणि कार दुभाचकाला जाऊन धडकली. यातच लस्या नंदिता यांचा मृत्यू झाला, तर कारचालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

अपघाताची माहिती पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी संगारेड्डीचे पोलीस अधिक्षक सीएच रुपेश यांनी सांगितले की, नंदिता या बसारा येथून गच्चिबावलीकडे प्रवास करत होत्या. वाहन चालवत असताना चालकाला डुलकी लागली असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा अपघात झाला. अपघात इतका भीषण होता की, वाहनाच्या पुढच्या भागाचा चक्काचूर झाला आहे. तसेच या अपघातात आमदार नंदिता यांचा खासगी सुरक्षा रक्षकही गंभीर जखमी झाला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

VIDEO | Bharat Rashtra Samithi (@BRSparty) MLA G Lasya Nanditha killed in a road accident in Telangana’s Sangareddy district. The accident took place early morning today.

