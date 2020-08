गर्भवती म्हशीची कत्तल केली, पोटातील रेडकूही कसायांनी कापून टाकले

केरळच्या पलक्कड भागामध्ये फटाक्यांनी भरलेला अननस खाल्ल्याने गर्भवती हत्तिणीचा तडफडून मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे केरळ आणि पर्यायाने हिंदुस्थानाला शरमेनं मान खाली घालावी लागली होती. त्याच केरळमध्ये एका गर्भवती म्हशीची कत्तल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

मांसांसाठी लोभी बनलेल्या 6 जणांनी केरळमधील मलप्पुरमच्या जंगलात या म्हशीची कत्तल केली आहे. म्हशीला ठार मारल्यानंतर कसायांनी तिच्या पोटातील रेडकूही कापून टाकले अशी अंगावर काटा आणणारी माहिती वन विभागाचे अधिकारी आणि पोलिसांनी दिली आहे.

Nilambur Forest Range Officer says, “About 25 kilograms of meat has been seized from the possession of one of the accused. The animal was killed brutally.” pic.twitter.com/SqNjTUgNCq

Kerala: State forest department arrested 5 men on August 18 for allegedly killing a pregnant wild buffalo in Malappuram.

10 ऑगस्टला केरळच्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जंगली प्राण्याची शिकार झाल्याची माहिती मिळाली होती. यामुळे त्यांनी धाडसत्राला सुरुवात केली होती. 6 जणांनी या वन्य जीवाची कत्तल केल्यानंतर त्याची हाडे आणि हत्यारे जंगलातच टाकून दिल्याचे या अधिकाऱ्यांना कळालं होतं. तपासामध्ये हे जनावर गर्भवती असल्याचंही त्यांना कळालं होतं.

तपासाच्या सुरुवातीला कोणत्या जनावराला या कसायांनी मारलंय हे कळू शकलं नव्हतं. सुरुवातीला अधिकाऱ्यांना वाटलं होतं की हरिणाची शिकार झाली असावी. मात्र जनावराचे मांस सापडल्यानंतर अधिकाऱ्यांना कळाले की म्हशीची शिकार करण्यात आली होती.

Total 6 men have been arrested over the killing of a pregnant wild buffalo in Malappuram.

The first arrest was made on 10th August and the rest were arrested on 18th August. #Kerala https://t.co/r6HF9SFrqO

— ANI (@ANI) August 21, 2020