CAA आंदोलनासाठी विद्यार्थ्यांची आयडियाची कल्पना! नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

नागरिकत्व संशोधन कायद्याला देशभरातून विरोध होताना दिसत आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू अशा देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आंदोलने होत आहेत. अनेक भागांत आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. अशा परिस्थितीत बेंगळुरू येथील विद्यार्थ्यांनी भन्नाट कल्पना लढवून आपलं आंदोलन शांततेत पार पाडलं आहे. नेटकऱ्यांनीही त्यांच्या या कल्पनेला दाद दिली आहे.

CAA विरोधात देशभरात उसळलेल्या हिंसक आंदोलनाला रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. 19 डिसेंबर रोजीही बेंगळुरू पोलिसांनी कलम 144 लागू करत जमावबंदी केली होती. इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंटच्या बेंगळुरू इथल्या शाखेतील विद्यार्थ्यांनी एक भन्नाट कल्पना वापरत आपला निषेध तर नोंदवलाच पण कायदा आणि सुव्यवस्थाही राखली.

One side of IIM-B are students , the other side are cops. Professors and students keep their footwear outside the gate as symbolic protest against Sec 144. Cops told them If you step out we’ll arrest you. Hence they remain inside and footwear out! pic.twitter.com/TaRhDsBH5b

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) December 19, 2019