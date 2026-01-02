भाजपची राक्षसी भूक पाहवत नाही, पिंपरीत अजित पवार यांचा थेट हल्ला

भाजपची राक्षसी भूक पाहवत नाही, असा थेट हल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. पिंपरीत पत्रकार परिषदेत ते असं म्हणाले आहेत. भाजपवर हल्लाबोल करत ते म्हणाले की, “भाजपच्या कार्यकाळात पिंपरी चिंचवड महापालिका कर्जबाजारी झाली. शहरात लुटारुंची टोळी दिवसाढवळ्या वावरतेय.”
अजित पवार म्हणाले की, ” फेब्रुवारी 2025 मध्ये निवडणूक व्हायला पाहिजे होती. पुणे शहर बदलत गेलं, मला अनेक नेत्यांनी आशिर्वाद दिले. 1992 ची निवडणूक लढवली तेव्हापासून सगळ्या सहकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन काम काम करू लागलो. 2017 मध्ये मात्र मोदी लाट आली आणि अनेक जण बाजूला गेले. 1992 ते 2017 पर्यंत मी पिंपरी चिंचवड शहराचा कायापालट केला. हवा तो विकास केला. मात्र 2017 साली एक लाट होती. त्यावेळी विठ्ठल मूर्ती घोटाळा झाल्याचा आरोप केला गेला, आता त्यावेळी ज्या महापौरांच्या काळात हे झालं, आज ते महापौर आमच्या विरोधात लढणाऱ्या (भाजप) पक्षात गेलेत.”
ते म्हणाले, “2017 पूर्वी पिंपरी पालिकेच्या 4844 कोटी होत्या. आज या ठेवी 2000 कोटींवर आल्यात. मुळात या ठेवी वाढायला हव्या होत्या. इतकंच नव्हे तर कर्ज रोखे काढून कोट्यवधी कर्ज केलं. आता एवढा पैसा खर्च केला तर मग काम दाखवा ना?”