CBSE बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

कोरोना संकटामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) दहावी आणि बारावीच्या काही विषयांच्या परीक्षा होऊ शकल्या नव्हत्या. मात्र, आता या उर्वरित विषयांच्या परीक्षा होणार आहेत. सोमवारी, 18 मे रोजी सीबीएसई बोर्डाने दहावी आणि बारावीच्या उर्वरित विषयांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी ट्विटरवरुन सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. उर्वरित विषयांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्याने आता विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

प्रिय विद्याथिर्यों,

आप सभी से #CBSE की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ। ये परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होंगी।

मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

All the best 👍#StaySafe #StudyWell pic.twitter.com/iEtJ9vgWXX

