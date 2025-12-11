Chandrapur News शेतामध्ये आढळून आले मतदार ओळखपत्र

सामना ऑनलाईन
|

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी शहरातील सुंदरनगर परिसरात शेतामध्ये मतदार ओळखपत्र आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या परिसरातील काही मुले शेतात खेळत असताना त्यांना हे मतदानपत्र आढळून आले. आढळून आलेले मतदारपत्र हे मुदतबाह्य की बनावट, याचा तपास करावा लागणार आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहराध्यक्ष भूषण रामटेके या प्रकरणी आज तहसीलदारांकडे तक्रार नोंदवणार आहेत. अलीकडेच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेवारस अवस्थेत सापडलेल्या या मतदार ओळखपत्रांमुळे शहरात शंकाकुशंकांना पेव फुटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

maharashtra opposition boycotts winter session over farm issues; demands reply on cotton, soybean crisis

हिवाळी अधिवेशन: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तर नाही! विरोधक वेलमध्ये उतरले

eknath-khadse-phone

एकनाथ खडसेंना धक्का… भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणातील दोषमुक्तीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

आधी 60 कोटी जमा करा नंतर परदेशात जा, उच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी यांना खडसावले

‘अतिवृष्टी’ आणि ‘पूर’ विषयावरील लक्षवेधी राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की, मदत पुनर्वसन आणि जलसंपदा मंत्र्यांमध्ये विसंवाद

वाढवण-समृद्धी महामार्गासाठी 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित – दादा भूसे

राज्य निवडणूक आयुक्तांना हटवा! नाना पटोले यांनी केली मागणी

marathi-drama-da-damyanti-damale

पडद्याआडून: ‘द दमयंती दामले’ घरगुती राजकारणाची धमाल दंगल

सुंदर चेहरा अन् ‘मशीनगन’ सारखे ओठ, सेक्रेटरीबद्दल ट्रम्प यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

state-government-office

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य योजनेत बदल, सीजीएचएस आणि ईसीएचएस लाभार्थ्यांना होणार फायदा