Chattisgarh News – सुकमामध्ये सीपीआयच्या 29 नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण

सामना ऑनलाईन
छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात बुधवारी 29 नक्षलवाद्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केले. हे सर्व सदस्य प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या आघाडीच्या संघटनांचे सदस्य म्हणून सक्रिय होते. ‘पुना मार्गेम’ पुनर्वसन उपक्रमांतर्गत या नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. ते राज्य सरकारच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणाने प्रभावित झाले होते.

आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांमध्ये 2 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेला गोगुंडा येथील दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटनेचा (DAKMS) प्रमुख पोडियम बुधरा, तसेच DAKMS, मिलिशिया आणि जनताना सरकार विभागांचे सदस्य यांचा समावेश आहे. सुरक्षा आणि समाजात पुनर्वसनाची आश्वासने मिळाल्यानंतर या नक्षलवाद्यांनी वरिष्ठ पोलीस आणि सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केले.

गोगुंडा येथील सुरक्षा शिबिरामुळे या परिसरातील नक्षलविरोधी कारवाया, शोधमोहिमा आणि सततचा वाढता दबाव यामुळे कमकुवत झाल्या. परिणामी बंडखोरांचे नेटवर्क कमकुवत झाल्याने ही आत्मसमर्पणे झाली आहेत, असे चव्हाण यांनी नमूद केले.

