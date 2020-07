टीम इंडियाच्या ‘या’ दिग्गज खेळाडूला कोरोनाची लागण, संजय गांधी रुग्णालयात दाखल

टीम इंडियाचे माजी सलामीवीर खेळाडू चेतन चौहान यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शनिवारी रात्री माजी खेळाडू आणि समालोचक आकाश चोप्रा आणि माजी वेगवान गोलंदाज आर.पी. सिंह यांनी ट्विट करून याची माहिती दिली. शुक्रवारी त्यांच्या घशातील लाळेचा नमुना तपासणीसाठी पाठवण्यात आला होता. शनिवारी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना लखनौ येथील संजय गांधी पीजीआय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

चेतन चौहान आमदार असून उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहेत. नौगादा सादात मतदारसंघातून त्यांनी विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. आकाश चोप्रा आणि आर.पी. सिंह यांनी ट्विट करून त्यांना कोरोना झाल्याची माहिती दिली. तसेच त्यांच्या चांगल्या तब्येतीसाठी प्रार्थना केली.

Chetan Chauhan ji is also tested positive for #COVIDー19. Sending best wishes in his direction too…get well soon, sir. Tough night this one…Big B and Chetan Ji.

