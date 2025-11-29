Nanded News- दगडफेक अन् तोडफोड, चिमटा धरणाविरोधात आंदोलन पेटले; पोलीसांचा तगडा बंदोबस्त

सामना ऑनलाईन
|

विदर्भ व मराठवाड्यातील तब्बल 95 गावांतील शेतकरी विस्थापित होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित चिमटा धरणाचा वाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे. आज शनिवार दि.२९ रोजी धरणविरोधी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रकल्पाचे सुरू असलेले काम बंद पाडत आक्रमक आंदोलन केले. विदर्भातील खडका आणि किनवट तालुक्यातील खंबाळा येथे हजारोंच्या संख्येने शेतकरी व कार्यकर्ते एकवटले होते.

यावेळी पोलीस प्रशासन व धरणविरोधी समितीतील चकमक झाली. आंदोलकांनी एका जेसीबी मशीनच्या काचा फोडल्याचा तसेच प्रकल्पस्थळी उभारलेल्या पत्राच्या शेडचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी दगडफेक झाल्याचे वृत्त असून, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईनंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत धरणाचे कोणतेही काम होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. खंबाळा येथे यापूर्वीही अशाच स्वरूपाची आंदोलने झाली असून, त्यामुळे माहूर, किनवट भागांतील वातावरण पुन्हा तणावपूर्ण झाले आहे.

चिमटा धरण प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. धरणविरोधी संघर्ष समितीने गेल्या 28 वर्षांपासून हा प्रकल्प रोखण्यासाठी लढा दिला आहे. या कालावधीत अर्धनग्न आंदोलन, जलसमाधी आंदोलन तसेच आक्रमक मोर्चे काढण्यात आले होते. या दीर्घ संघर्षात 112 शेतकऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाल्याचेही समोर आले आहे. दरम्यान, हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

संतोष देशमुख यांच्या आरोपीला पाठिशी घालणाऱ्यांची जिरवणार, मनोज जरांगे यांचा धनंजय मुंडेंवर हल्लाबोल

कफ सिरप माफिया भाजपचे, यांच्यावर बुलडोजर कधी चालवणार? अखिलेश यादव यांचा हल्लाबोल

Photo – डॉ. रमाकांत पांडा यांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाला उद्धव ठाकरे यांनी दिली भेट

Air India ची प्रवाशांना सूचना जारी, चक्रीवादळामुळे दक्षिणेतील उड्डाणांवर होऊ शकतो परिणाम

Delhi Blast Case – मृत हिंदूंच्या नावे जमिनींचा व्यवहार, अल-फलाह विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा पर्दाफाश, ED अ‍ॅक्शन मोडवर

उत्तम आरोग्यासाठी ‘या’ झाडाची फक्त काही पाने खायलाच हवीत, वाचा

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

IFFI मध्ये 56 वर्षांत पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटाने मारली बाजी, ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार जाहीर

चांदीचे दागिने काळे झाले असतील, तर या पद्धतीचा वापर करा दागिने नव्यासारखे चमकतील