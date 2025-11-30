Photo – वर्ल्डकपची फायनल खेळलेल्या महिला खेळाडूनं गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज, साखरपुड्यातील रोमॅण्टिक फोटो व्हायरल

दक्षिण आफ्रिकेची अष्टपैलू खेळाडू आणि नुकतीच हिंदुस्थानात डी.वाय. पाटील मैदानावर झालेल्या महिला वर्ल्डकपची फायनल खेळलेली क्लोई-लेस्ली ट्रायॉन हिने तिची प्रेयसी मिशेल नटिवेल हिच्यासोबत साखरपुडा उरकून घेतला आहे.

क्लोई-लेस्ली ट्रायॉन हिने गुडघ्यावर बसून फिल्मी स्टाईलने मिशेल नटिवेल हिला प्रपोज केले आणि त्यानंतर तिच्या बोटामध्ये अंगठी घातली.

क्लोई-लेस्ली ट्रायॉन आणि मिचेल नटिवेल बऱ्याच काळापासून एकमेकींना डेट करत होत्या. अखेर 29 नोव्हेंबर रोजी दोघींनी साखरपुडा केला आणि याचे रोमॅण्टिक फोटो शेअर केले.

 

