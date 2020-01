मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींकडून विधान परिषद भंग

आंध्र प्रदेशच्या जगन मोहन रेड्डी सरकारने विधान परिषद भंग करण्याच निर्णय घेतला आहे. व्हायएसआर काँग्रेसचे आमदार गुडीवाडा अमरनाथ यांनी ही माहिती दिली आहे. सकाळी हा निर्णय घेतला असून कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर विधानसभेचे विशेष सत्र सुरू होणार आहे.

YSRCP MLA Gudivada Amaranth to ANI: Andhra Pradesh cabinet approves the decision to abolish the legislative council. pic.twitter.com/KZVNrHf4Oy

— ANI (@ANI) January 27, 2020