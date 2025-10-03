China Open – कोको गॉफची उपांत्य फेरीत धडक

सामना ऑनलाईन
|

गतविजेत्या कोको गॉफ हिने ईव्हा लिसला पराभूत करून चायना ओपनच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. कोको गॉफ हिने 6-3, 6-4 अशा फरकाने विजय मिळवत सलग तिसऱ्या वर्षी उपांत्य फेरी गाठण्यात यश मिळवले. अमेरिकेची दुसरी मानांकित कोको सुरुवातीला अडचणीत सापडली, मात्र या संधीचा फायदा घेण्यात ईव्हाला अपयश आले. जर्मनीच्या लिसला यापैकी केवळ तीनच संधीचा फायदा घेता आला. गॉफविरुद्ध पाच वेळा सर्व्हिस गमावणे लिसला चांगलेच महागात पडले. दरम्यान, उपांत्य फेरीत गॉफसमोर अमांडा अनिसिमोवा किंवा इटलीच्या जॅस्मिन पाओलिनीचे आव्हान असणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आयएलटी-20 च्या लिलावात अश्विन विकलाच गेला नाही

हिंदुस्थान हा फुटबॉलप्रेमींचा देश, लिओनेल मेस्सीकडून कौतुकोद्गार; हिंदुस्थान दौऱ्याची केली घोषणा

मीराबाई चानूकडे हिंदुस्थानचे नेतृत्व

लोकशाहीवरील घाऊक हल्ले हा हिंदुस्थानसाठी सर्वात मोठा धोका, राहुल गांधी यांचा मोदी सरकारवर निशाणा

विदर्भची इराणी करंडकावर पकड, विदर्भ 342 तर शेष हिंदुस्थान 5 बाद 142

लोकशाही मार्गानेच बदल शक्य, हिंसक आंदोलने ही चिंतेची बाब! मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन

जातीयवादी राक्षसाचा नायनाट करणार, भगवानगडावरून पंकजा मुंडेंचा संकल्प

वर्षाला पाच हजार रुपयांचे खादीचे कपडे खरेदी करा

पावसामुळे पंतप्रधान मोदींची ‘रावण दहन’ कार्यक्रमाकडे पाठ