दिल्लीत झालेल्या घटनेसाठी जबाबदार कोण? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

दिल्लीतील स्फोटानंतर केंद्र सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहांकडून उत्तराची मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी म्हटले आहे की अमित शाह हे अयशस्वी गृह मंत्री आहेत. सात महिन्यांत 41 भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीमध्ये जे घडले त्यासाठी जबाबदार कोण आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

श्रीनेत म्हणाल्या की, राजधानी दिल्लीतील बॉम्बस्फोटात 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. कालच फरीदाबादमध्ये 360 किलो स्फोटके पकडण्यात आली. ती तिथपर्यंत कशी पोहोचली? किती मोठा अपघात टळला असता! अवघ्या सात महिन्यांपूर्वी पहलगाममध्ये भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि आता दिल्लीमध्ये ही घटना घडली आहे. यासाठी जबाबदार कोण आहे? असा त्यांनी सवाल केला.
त्यांनी पुढे म्हटले, गृह मंत्री कुठे आहेत? पंतप्रधान कुठे आहेत? नाकाखाली भारतीयांची निर्दय हत्या होत आहे, पण या दोघांना निवडणुकीच्या प्रचारातून मोकळीक नाही. कोणतीही जबाबदारी घेतली जात नाही. सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या की, सात महिन्यांत 41 भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे, अमित शाह अयशस्वी गृह मंत्री आहेत.

दिल्ली पोलिस कोणाच्या अधीन आहेत? सीमांची सुरक्षा कोणाच्या जबाबदारीत आहे? आयबी कोणाला अहवाल देते? हे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.तसेच भाषणांनी तुमच्या अपयशाचे आणि वारंवार होत असलेल्या सुरक्षा त्रुटींचे आवरण लपवता येणार नाही. जर निरपराध लोकांचे जीव जात असतील, तर प्रश्न नक्कीच विचारले जातील. जबाबदारी निश्चित केली जाईल, कारण देश सुरक्षित हातात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा म्हणाले की, 18 तास झाले तरी गृह मंत्र्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. त्यांनी म्हटले की, “गृहमंत्री कमीत कमी अशी माहिती तरी द्या, ज्यामुळे अफवांचा बाजार थंड होईल. सोशल मीडियावर आणि माध्यमांमध्ये ‘सूत्रांच्या हवाल्याने’ चालणाऱ्या अफवा थांबल्या पाहिजेत. गृह मंत्र्यांचे लक्ष सुरक्षेकडे नाही, ते निवडणुकीच्या राज्यात एका हॉटेलच्या खोलीत तळ ठोकून बसले होते आणि सीसीटीव्हीपासून वाचत होते.”

खेरा पुढे म्हणाले की, “जेव्हा पहलगाममध्ये हल्ला झाला, तेव्हा पंतप्रधानांनी सौदी अरेबियाचा दौरा रद्द केला होता. आता दिल्लीमध्ये स्फोट झाला, तरी ते भूतानला गेले. का गेले? कोणताही दुसरा पंतप्रधान असता, तर देशाची चिंता केली असती. संवाद तर आभासी (व्हर्च्युअली) पद्धतीनेही होऊ शकला असता,” असे त्यांनी म्हटले.

