उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक का होत आहे? धनखड गेले कुठे? काँग्रेसची सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती

सामना ऑनलाईन
|

उपराष्ट्रपतीपदासाठी आज मतदान सुरू आहे. दरम्यान, काँग्रेसने पुन्हा एकदा माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यावर टीका केली आहे. धनखड यांनी अचानकच आरोग्याचे कारण देत पदाचा राजीनामा दिला होता. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी उपराष्ट्रपतींच्या पोटनिवडणुकीच्या दिवशीच सोशल मीडियावर लिहित धनखड यांच्यावर टीका केली आहे. म्हटले की, गेल्या 50 दिवसांपासून जगदीप धनखड यांनी मौन साधलं आहे असे जयराम रमेश म्हणाले

रमेश यांनी एक्सवर पोस्ट करून म्हटले आहे की, आज धनखड यांच्या उत्तराधिकारीसाठी निवडणूक सुरू झाली आहे, तरीदेखील संपूर्ण देश धनखड काहीतरी बोलतील याची वाट पाहत आहेत. उपराष्ट्रपती पदाचा अनपेक्षित राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी हे मौन स्विकारले आहे.

काँग्रेस नेते सचिन पायलट म्हणाले की, उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक का होत आहे? आपले जे माजी उपराष्ट्रपती आहेत ते कुठे आहेत? कोणत्या कारणांमुळे ते अचानक गायब झाले? हा एक मोठा रहस्यमय प्रकार आहे. याबाबत सरकारने देशाला सांगायला हवे की असे का झाले. मी त्यांना खूप दिवसांपासून ओळखतो, ते खूप स्पष्टवक्ते आहेत. मग विनाकारण ही पोटनिवडणूक का होत आहे असेही पायलट म्हणाले.

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्य कारणांचा दाखला देत राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला होता. त्यानंतर उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक घेतली जात आहे. एनडीएने या निवडणुकीत सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी दिली आहे, तर इंडिया आघाडीने बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. दोघांमध्ये चुरशीची लढत होणार आहे. आज म्हणजेच 9 सप्टेंबर रोजी मतदान होत आहे आणि सायंकाळपर्यंत निकालही जाहीर होणार आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

… तर शेवट चांगला होणार नाही, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांचा हिंदुस्थानला इशारा

KP Sharma Oli resign – पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांचा अखेर राजीनामा, Gen-Z च्या हिंसक आंदोलनानंतर नेपाळमध्ये सत्तांतर

वरळी सी-लिंकवर भरधाव गाडीने पोलीस हवालदाराला उडवलं, जागेवरच मृत्यू

मेधा इंजिनीयरिंगचा दंड माफ; जप्त केलेली वाहनं, यंत्रसामुग्रीही परत करण्याचे आदेश! रोहित पवारांनी विधानसभेतील उत्तराचे पुरावे केले सादर

नेपाळच्या राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावर ‘Gen-Z’ आंदोलकांचा कब्जा, 5 मंत्र्यांचा राजीनामा, पंतप्रधान दुबईला पळण्याच्या तयारीत

गेल्या 11 वर्षात देशात वाढली साक्षरता, पाच राज्य झाली 100 टक्के साक्षर

कर्नाटकात विसर्जन मिरवणुकीवर दगडफेक; 8 जखमी, 21 जणांना अटक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवशी मराठा समाजाला मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र, प्रशासनाकडून तयारी सुरू

नौदल सैनिकाच्या वेषात आलेल्या अज्ञाताने पळवली शस्त्रे; शोधमोहीम सुरू