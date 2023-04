JPC चौकशी संदर्भात शरद पवारांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर शशी थरूर यांचं मोठं विधान

अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी करण्याच्या मागणीवरून काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. परंतु, अदानी प्रकरणी जेपीसी चौकशीतून सत्य बाहेर येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीमार्फत चौकशी हाच योग्य पर्याय ठरेल, असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडलं आहे. या मतावर काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी एक मोठं विधान केलं आहे.

शरद पवार यांनी एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जेपीसीच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यात त्यांनी आपला जेपीसीला सरसकट विरोध नसल्याचं म्हटलं होतं. पण जेपीसीमधील सदस्यांची नियुक्ती बहुमताच्या संख्येवर होणार असल्याने जेपीसीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल. जर अदानी प्रकरणाची चौकशी करायची असेल तर जेपीसी चौकशीतून सत्य बाहेर येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीमार्फत चौकशी हाच योग्य पर्याय ठरेल, असं स्पष्ट मत पवार यांनी मांडलं होतं.

‘हिंडेनबर्गने अदानी समूहाबाबत जो अहवाल दिला आहे त्याची जेपीसी चौकशी करण्याची मागणी निरर्थक आहे. या समितीत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असते. त्यामुळे अशा चौकशीतून सत्य बाहेर येऊ शकत नाही. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या समितीकडून सत्य समोर येण्याची शक्यता अधिक आहे’, असं पवार यांनी म्हटलं होतं.

