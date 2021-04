बिल्कूल रिक्स नही लेने का! निकालापूर्वीच काँग्रेसने आपल्या उमेदवारांना जयपूरला हलवले

देशातील पाच राज्यांपैकी चार राज्यातील मतदान संपले आहे. आता काँग्रेस निकालानंतरच्या तयारीला लागली असून आपल्या उमेदवारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे. निकालानंतर भाजप घोडेबाजार करेल किंवा आमदार पळवून नेतील म्हणून काँग्रेसने कुठलाही धोका न पत्करण्याचे ठरवले आहे.

We will take care of people coming here. We don’t know their parties & why they’ve come here. There are around 20 people. Congress will bear expenses. Till BJP is in Centre, there’ll always be a possibility of buying MLAs: Mahesh Joshi, Congress’ chief whip, #Rajasthan Assembly pic.twitter.com/9VgnoLbCBT

