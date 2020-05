एप्रिल महिन्यात कोरोनामुक्त झालेल्या गोव्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 10 झाली

एप्रिल महिन्यामध्ये गोव्यामध्ये एकही कोरोनाग्रस्त नव्हता. यामुळे ते देशातील कोरोनामुक्त राज्य बनले होते. मात्र मे महिन्यात गोव्यामध्ये कोरोनाग्रस्त सापडायला सुरुवात झाली असून 16 मे रोजी म्हणजेच शनिवारी कोरोनाग्रस्तांची संख्या 10 पर्यंत पोहोचली होती. गोव्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येने प्रथमच दोन अंकी आकडा गाठला आहे. नवीन दोन्ही रुग्ण वास्को येथील आहेत.

Update:

The confirmatory test conducted at GMC state that out of the 3 samples, 2 have been reported positive and 1 sample is reported negative.

Their samples will be tested again in the next 72 hours.#COVID19India

