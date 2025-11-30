डॉ. शाहीनला तयार करायचे होते महिला दहशतवादी; दिल्ली बॉम्बस्फोटप्रकरणी एनआयएच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

दिल्लीत 10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बॉम्बस्पह्टानंतर दहशतवाद्यांचे ‘डॉक्टर टेरर मॉडय़ुल’ उघडकीस आले होते. या मॉडय़ुलचा तपास करताना खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. बॉम्बस्फोटाच्या प्रमुख सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या डॉ. शाहीन शाहीद हिला महिलांना दहशतवादी बनवायचे होते, अशी माहिती पोलिसांच्या सूत्रांनी दिली.
डॉ. शाहीन ही सध्या एनआयएच्या कोठडीत असून तिच्या चौकशीमध्ये ही माहिती उघड झाली. दहशतवादी हल्ल्यात महिलांना सहभागी करून घेण्यासाठी तिने अनेक महिलांना संपर्क केला होता. एनआयएच्या पथकाने आज तिला फरिदाबादमध्ये आणून तिच्याशी संबंधित विविध ठिकाणी चौकशी केली. दरम्यान, डॉ. शाहीन, डॉ. मुझम्मील गनी, डॉ. आदिल राठर आणि इरफान वागे यांची शनिवारी दहा दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.