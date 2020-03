महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतही लॉकडाऊन, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची घोषणा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्रात लॉकडाऊन घोषित केला. कोरोनामुळे दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. यापूर्वी देशातील 75 जिल्ह्यांत बंद घोषित करण्यात आला होता. दिल्लीत 23 ते 31 मार्च लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अत्यावशक सेवा सोडून संपूर्ण राज्य बंद राहणाअर आहे. कोरोनाचा प्रभाव पाहता दिल्लीत मेट्रो सेवा 31 मार्च पर्यंत बंद करण्यात आली आहे.

Extraordinary times call for extraordinary measures. Delhi will be under lockdown from tomorrow 6 AM until 31st March. Certain exceptions have been made to ensure essential items are available for purchase and basic services continue to operate. https://t.co/SlghXpFHBM

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 22, 2020