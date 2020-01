दिल्लीत फॅक्टरीमध्ये आग, अग्नीशमन दलाच्या जवानांसह अनेकजण अडकले

नवी दिल्लीतील पीरागढी येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये एका फॅक्टरीत गुरुवारी पहाटे चारच्या सुमारास आग लागली. अग्नीशमन दलाचे जवान आग विझवण्याचा प्रयत्न करत असता अचानक स्फोट झाला आणि फॅक्टरीची इमारत कोसळली. यात जवानांसह काहीजण अडकले आहेत. त्यातील एकाला सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आले असून इतरांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजलेले नाही.

पहाटे चारच्या सुमारास फॅक्टरीत आग लागली. सकाळची वेळ असल्याने दिल्लीत जोरदार वारे वाहत होते. त्यामुळे आग अधिकच भ़डकली व फॅक्टरीच्या चारही बाजूंना पसरली. त्याचवेळी जोरदार स्फोट झाला आणि फॅक्टरीची इमारत कोसळली. यावेळी 14 जण जखमी झाले. यातील 13 जण हे अग्नीशमन दलाचे जवान आहेत. त्यातील एकाला सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आले असून ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या इतरांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दिल्लीमध्ये गेल्या महिन्याभरात आग लागल्याची ही तिसरी मोठी दुर्घटना आहे. याआधी येथील धान्य बाजारात आग लागली होती. ज्यात 43 मजुरांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर किराडी येथील एका फॅक्टरीला आग लागली. ज्यात 9 जण मृत्यूमुखी पडले होते.

गेल्या सोमवारी 7 लोक कल्याण मार्गावरील पंतप्रधान आवासातही आग लागली होती. अग्नीशमन दलाच्या 7 गाड्यांनी या आगीवर नियंत्रण मिळवले. ही आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली होती.

Delhi: A fire broke out at a factory in Peeragarhi early morning today. During rescue operations a blast occurred, causing the collapse of the factory building in which several people, including fire brigade personnel are still trapped. Rescue operations underway. pic.twitter.com/q5uGdxkOUL

