CORONA चीनी समजून मणिपूरी तरुणीच्या तोंडावर थुंकले

इशान्य हिंदुस्थानातील नागरिक हे हिंदुस्थानचाच भाग असले तरी दिसायला ते चीनी लोकांसारखे असल्यामुळे अनेकदा त्यांना चीनी, नेपाळी म्हणून हिणवले जाते. सध्या जगभरात चीनमधून पसरलेल्या कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्यामुळे चीनवर संपूर्ण जगाचा रोष आहे. दिल्लीत एका मणिपूरी तरुणीला चिनी असल्याचे समजून तिच्यावर थुंकण्यात आले. तसेच या तरुणीला कोरोना देखील म्हटले गेले आहे.

Delhi Police has registered a case under section 509 of the Indian Penal Code against a man who allegedly spat on a woman belonging to Manipur and called her “Corona” in Vijay Nagar area of north Delhi last night. pic.twitter.com/lBk88QGr8U

— ANI (@ANI) March 23, 2020