देवरुख–संगमेश्वर राज्यमार्ग वाहतुकीसाठी धोकादायक; तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास निवडणूकीवर बहिष्काराचा ग्रामस्थांचा इशारा

सामना ऑनलाईन
|

देवरुख–संगमेश्वर राज्य मार्गावरील लोवले परिसरात रस्त्याच्या साईड पट्ट्यांवर टाकण्यात आलेले लोखंडी आणि सिमेंटचे पोल धोक्याला निमत्रंण ठरत आहेत. आधीच रस्त्याची दुरावस्था व अरुंद वळणांमुळे अपघातांची मालिका सुरू असताना, साईड पट्ट्यांवर ठेवण्यात आलेले हे पोल रस्ता प्रवास अधिकच धोकादायक बनवत आहेत. पाऊस थांबून महिना होत आला तरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग संगमेश्वर देवरुख मार्गावरील खड्डे भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या मार्गावर सातत्याने अपघात घडत असून धुळीचे लोटही उठत आहेत. या रस्त्याची तातडीने डागडुजी न झाल्यास आगामी पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.

संगमेश्वर–देवरुख मार्गाचे रुंदीकरण सुरू असताना अनेक ठिकाणी धोकादायक वळणे निर्माण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत रस्त्याच्या अगदी कडेला सिमेंट व लोखंडी पोल ठेवण्यात आल्याने प्रवासी आणि वाहनचालक यांच्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. रस्त्याच्या बाजूला वाढलेले गवत आधीच मोठी अडचण ठरत असताना त्यातच साईड पट्ट्यांवर अयोग्य पोल बसवल्याने पादचारी मार्ग पूर्णपणे अडवला गेला आहे. याच भागात पूर्वी विद्यार्थ्याचा अपघात झाल्याची नोंद असून, पुन्हा गंभीर अपघात घडण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

ग्रामस्थ आणि प्रवाशांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सिमेंट पोल त्वरित हटवावेत; अन्यथा आम्ही स्वतः ते काढू. फक्त लोवलेच नव्हे, तर देवरुख–साखरपा मार्गावरही धोकादायक पद्धतीने पोल बसविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळाली असून हे काम तात्काळ थांबवावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे. लोवले येथील सिमेंट पोलमुळे रस्त्याची धोकादायक स्थिती दिवसेंदिवस वाढत असून, अपघात टाळण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

संगमेश्वर देवरुख मार्गावर संगमेश्वर ते बुरंबी दरम्यान असंख्य खड्डे पडले असून सहा किलोमीटरचे हे अंतर पार करण्यास तब्बल ४० मिनिटे लागत आहेत. या खड्ड्यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात घडत असून वाहनांचीही दुर्दशा होत आहे. वयोवृद्ध मंडळींना या मार्गावरून जाताना कमालीचा त्रास होत असून वाहन चालकांना वाहन चालवताना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सध्या निवडणुकांचे वारे असून अनेक लोकप्रतिनिधी या मार्गावरून प्रवास करत आहेत, मात्र या मार्गाची दुरुस्ती करण्याबाबत कोणाकडूनही हालचाली होत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

निष्क्रिय बांधकाम विभाग
सार्वजनिक बांधकाम विभाग देवरुखच्या उप अभियंत्यांनी देवरुख येथे नव्याने हजर झाल्यानंतर या मार्गाची पहाणी केली होती. या मार्गावर कोणी रस्त्यालगत दुचाकी अथवा चारचाकी गाडी लावण्यासाठी जो निवारा उभा केला होता, तो अनधिकृत बांधकाम म्हणून काढायला लावला. मात्र याचवेळी एका खाजगी कंपनीने केबल टाकण्यासाठी संगमेश्वर देवरुख मार्गाच्या साईडपट्टीची पूर्ण वाताहात केली त्याकडे मात्र हेतूता दुर्लक्ष केले. साईडपट्टी खाणली गेली तेथे रोलर फिरवून देवू असे आश्वासन उप अभियंता यांनी दिले होते, ते देखील हवेत विरले. यामुळे पावसाळ्यात अनेक वाहने साईडपट्टी खचल्याने रुतली व याचा वाहन चालकांना मनस्ताप आणि खर्च दोन्ही झाले. लोवले येथे साईडपट्टीच्या बाजूला आजही मोठे आणि टोकादार दगड तसेच खाजगी कंपनीच्या केबलचा सिमेंट बॉक्स अपघाताला आमंत्रण देत आहे. यावरून देवरुख बांधकाम विभाग निष्क्रिय असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गोलंदाजांचा कर्दनकाळ! यथेच्छ धुलाई आणि चौकार-षटकारांची आतषबाजी, अभिषेक शर्माने 32 चेंडूंतच ठोकलं शतक

सिल्लोडला मिंधे गट-भाजप कार्यकर्त्यांत राडा, पैसे वाटल्याचा, बॅनर फाडल्याचा एकमेकांवर आरोप

मी पुन्हा येईन! IPL ला बाय बाय करत RCB च्या माजी कर्णधाराची पाकिस्तानकडे कूच, PSL 2026 खेळणार

Photo – वर्ल्डकपची फायनल खेळलेल्या महिला खेळाडूनं गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज, साखरपुड्यातील रोमॅण्टिक फोटो व्हायरल

1 डिसेंबरपासून देशात होणार हे मोठे बदल, तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Delhi Blast Update- दहशतवादी डॉ. उमरचे आणखी एक कनेक्शन उघड, मौलाना कासमीला NIA ने केली अटक

IND Vs SA 1st ODI – मैदानात उतरताच रोहित-विराट रचणार इतिहास; नव्या विक्रमाची नोंद होणार

महेश मांजरेकरांचे 29 वर्षांनी रंगभूमीवर पुनरागमन, भरत जाधव सोबत रंगणार अभिनयाची जुगलबंदी

21 लाख फेक मोबाईल नंबरवर कायमची बंदी