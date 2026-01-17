डीके शिवकुमार यांचा दावोस दौरा रद्द; जाणून घ्या कारण…

सामना ऑनलाईन
|

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्यांचा नियोजित असलेला अधिकृत दौरा रद्द केला आहे. 18 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात ते सहभागी होणार होते, परंतु शेवटच्या क्षणी त्यांनी त्यांचा दौरा रद्द केला आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकात राजकीय घडामोडी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि बेंगळुरूमधील वाढत्या राजकीय आणि व्यस्ततेमुळे शिवकुमार यांनी दावोस दौरा रद्द झाला. येत्या काही दिवसांत डीके शिवकुमार यांच्या वरिष्ठ एआयसीसी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत, ज्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. शिवकुमार सध्या मनरेगा (मनरेगा) बाबत राज्य सरकारच्या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. कर्नाटक विधानसभेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन २२ जानेवारी रोजी या मुद्द्यावर सुरू होणार आहे, ज्यामध्ये सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.

दावोस दौरा रद्द करण्यात कर्नाटकातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि अंतर्गत गतिमानता महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. राज्याच्या राजकारणात सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, डीके शिवकुमार यांची बेंगळुरू आणि दिल्लीतील उपस्थिती पक्ष आणि सरकार दोघांसाठीही महत्त्वाची मानली जाते.सरकारने दावोस दौरा रद्द करण्याचे कोणतेही तपशीलवार कारण अधिकृतपणे दिले नसले तरी, सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांतर्गत राजकारण आणि प्रशासकीय आव्हानांना प्राधान्य मिळत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ज्यांनी पक्ष स्थापन केला त्यांनाच मतदानाचा अधिकार नाही, भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडणुकीत आडवाणी आणि जोशी मतदानापासून वंचित

हिंदुस्थानने डाळींवरील 30% कर रद्द करावा; व्यापार कराराच्या चर्चेदरम्यान अमेरिकन सिनेटर्सचे ट्रम्प यांना पत्र

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आता एकत्रच असणार यात शंका नाही, संजय राऊत यांचे विधान

आमच्या पक्षातील 60 नगरसेवक फोडले त्यापैकी 90 टक्के उमेदवारांचा पराभव, संजय राऊत यांचा दावा

10 कोटी दे अन्यथा… सुप्रसिद्ध गायक बी प्राक याला बिश्नोई गँगची धमकी, संगीत क्षेत्रात खळबळ

हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षात मराठी माणसाशी बेईमानी आणि गद्दारी झाली – संजय राऊत

Jalna news – धनगर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना व अंबड शहरात संचारबंदी लागू

मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रयाला गेलेले सोडणार नाहीत, महानगर पालिका निवडणुकीच्या निकालावर राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

जोगेश्वरीत मशाल धगधगली! खासदार वायकर यांना धोबीपछाड