डीके शिवकुमार यांचा दावोस दौरा रद्द; जाणून घ्या कारण…

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्यांचा नियोजित असलेला अधिकृत दौरा रद्द केला आहे. 18 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात ते सहभागी होणार होते, परंतु शेवटच्या क्षणी त्यांनी त्यांचा दौरा रद्द केला आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकात राजकीय घडामोडी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि बेंगळुरूमधील वाढत्या राजकीय आणि व्यस्ततेमुळे शिवकुमार यांनी दावोस दौरा रद्द झाला. येत्या काही दिवसांत डीके शिवकुमार यांच्या वरिष्ठ एआयसीसी अधिकाऱ्यांसोबत अनेक महत्त्वाच्या बैठका होणार आहेत, ज्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. शिवकुमार सध्या मनरेगा (मनरेगा) बाबत राज्य सरकारच्या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. कर्नाटक विधानसभेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन २२ जानेवारी रोजी या मुद्द्यावर सुरू होणार आहे, ज्यामध्ये सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वादविवाद होण्याची शक्यता आहे.
दावोस दौरा रद्द करण्यात कर्नाटकातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि अंतर्गत गतिमानता महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. राज्याच्या राजकारणात सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, डीके शिवकुमार यांची बेंगळुरू आणि दिल्लीतील उपस्थिती पक्ष आणि सरकार दोघांसाठीही महत्त्वाची मानली जाते.सरकारने दावोस दौरा रद्द करण्याचे कोणतेही तपशीलवार कारण अधिकृतपणे दिले नसले तरी, सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांतर्गत राजकारण आणि प्रशासकीय आव्हानांना प्राधान्य मिळत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.