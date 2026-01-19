आमच्या शेजारी दहशतवादी पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देऊ नका! परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पोलंडला सुनावले

पोलंडचे उपपंतप्रधान राडोस्लाव सिकोर्स्की यांनी दिल्लीत हिंदुस्थानचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी रशिया-युक्रेन युद्धावर चर्चा केली. यावेळी एस जयशंकर यांनी रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या नावाखाली हिंदुस्थानला निवडकपणे लक्ष्य केले जात असल्याचा आक्षेप घेतला. जयशंकर यांनी दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याविरुद्ध आणि सीमापार दहशतवादात पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याविरुद्ध इशारा देखील दिला आहे.
एस. जयशंकर म्हणाले की, हिंदुस्थान आणि पोलंडमधील संबंध स्थिरपणे प्रगती करत आहेत. त्यांच्यावर सतत लक्ष देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “तुम्ही आमच्यासाठी अनोळखी नाही, त्यामुळे सीमेपार दहशतवादाच्या दीर्घकालीन आव्हानांची तुम्हाला चांगली जाणीव आहे. मला आशा आहे की, या बैठकीत तुमच्या अलीकडील प्रदेशातील काही भेटींवर चर्चा होईल.” पोलंडने दहशतवादाबद्दल शून्य सहनशीलता दाखवावी आणि आमच्या शेजारील देशाला दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्यास मदत करू नये.” त्यांचे हे विधान पाकिस्तानचा संदर्भ म्हणून पाहिले जात आहे.
परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी दिल्लीत पोलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की यांच्यासमोर हिंदुस्थानच्या चिंता व्यक्त केल्या. बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी हिंदुस्थान- पोलंड धोरणात्मक भागीदारीच्या विस्ताराचा आढावा घेण्यात आला. याचबरोबरीने प्रमुख प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर चर्चा केली. पोलिश प्रतिनिधी मंडळाचे स्वागत करताना एस. जयशंकर म्हणाले की, ही बैठक जागतिक घडामोडींमध्ये होत आहे. यामुळे देशांमधील संवाद अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, हिंदुस्थान आणि पोलंड २०२४-२८ च्या कृती आराखड्याचा आढावा घेतील आणि व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सुरक्षा, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोन्मेष या क्षेत्रात सखोल सहकार्याच्या शक्यतांचा शोध घेतील.