हिवाळ्यात जेवल्यानंतर तुम्हालाही गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा होते का?

हिवाळ्यात आपल्यापैकी अनेकांना जेवणानंतरही काहीतरी गोड खाण्याची इच्छा होते. हिवाळ्यात दिवस लहान होत असताना आणि तापमान कमी होत असताना, शरीर आपोआप अधिक ऊर्जा प्रदान करणाऱ्या पदार्थांकडे वळते. यामध्ये गोड पदार्थांचा समावेश आहे. खरंतर, थंड हवामानात, शरीर स्वतःला उबदार आणि संतुलित ठेवण्यासाठी अतिरिक्त ऊर्जा शोधते. म्हणूनच आपल्याला खाल्ल्यानंतरही अनेकदा गोड पदार्थ किंवा काहीतरी गोड पदार्थ हवे असतात.
या ऋतूतील बदलाचा केवळ भूकच नाही तर मनःस्थितीवरही परिणाम होतो. काही अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की हिवाळ्यात कार्बोहायड्रेट्स आणि मिठाई खाण्याची इच्छा सर्वाधिक होते. फूड क्वालिटी अँड प्रेफरन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, थंड हवामान, कमी सूर्यप्रकाश आणि हिवाळ्याशी संबंधित मानसिक धारणा लोकांना हलक्या अन्नापेक्षा जास्त कॅलरीयुक्त पदार्थ शोधण्यास प्रवृत्त करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जसजसे हवामान थंड आणि गडद होत जाते तसतसे शरीर आणि मन दोन्ही अधिक ऊर्जायुक्त पदार्थ खाण्यास सुरुवात करतात.
दरम्यान, मानसिक आरोग्यावरील संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, हिवाळा आपल्या भावनांवर देखील परिणाम करतो. वसंत ऋतु किंवा उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात जास्त कार्बोहायड्रेट्स आणि मिठाई खातात. संशोधकांच्या मते, मिठाई आणि कार्बोहायड्रेट्सची इच्छा ही हिवाळ्यातील नैराश्याच्या मुख्य लक्षणांपैकी एक आहे.
गोडाची इच्छा कशी नियंत्रित करावी?
उन्हात वेळ घालवणे किंवा लाईट थेरपी लॅम्प वापरणे मूड आणि बॉडी क्लॉक सुधारते, ज्यामुळे गोड पदार्थांची तीव्र इच्छा कमी होऊ शकते.
सूप, स्टू, गरम धान्य आणि भाज्या यासारखे पोट भरणारे आणि पौष्टिक पर्याय पाळा. चालणे, स्ट्रेचिंग किंवा घरातील व्यायाम रक्तातील साखरेचे संतुलन राखण्यास आणि मूड सुधारण्यास मदत करू शकतात.
हिवाळ्यात एकटेपणा आणि ताण वाढू शकतो. मित्रांशी बोलणे, छंदांमध्ये सहभागी व्हा.
घरात काजू, चहा, फळे यासारखे निरोगी पर्याय साठवा जेणेकरून गोड पदार्थ हा तुमचा एकमेव पर्याय नसेल.