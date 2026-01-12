हाॅटेलसारखे पराठे घरी होत नाहीत, चला तर मग फाॅलो करा या टिप्स

पराठे म्हणजे पोटभरीचा नाष्टा. परंतु हाॅटेलसारखे मस्त पराठे मात्र घरी काही केल्या होत नाहीत. बरेचदा घरी करण्यात येणारे पराठे फसतात. यावरही काही साध्या सोप्या टिप्स आपण वापरुन हाॅटेलसारखे पराठे अगदी घरच्या घरी सहज बनवु शकतो. स्वादिष्ट आणि मऊ पराठे बनवण्यासाठी पीठ योग्य प्रकारे तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरता आपण पाहणार आहोत पराठे करण्यासाठीच्या योग्य टिप्स.
प्रथम, गव्हाचे पीठ घ्या आणि त्यात चवीनुसार थोडे मीठ घाला. नंतर, दोन चमचे तेल किंवा तूप घाला, ज्यामुळे पीठ मऊ आणि गुळगुळीत होते. आता, हळूहळू पीठात पाणी घाला आणि ते चांगले मळून घ्या. पीठ खूप कठीण किंवा खूप सैल नसल्याची खात्री करा. मळल्यानंतर, पीठ थोडा वेळ झाकून ठेवा, ज्यामुळे पराठे आणखी मऊ होतील.
पीठ मळल्यानंतर लगेच पराठे बनवण्याची चूक करू नका. उत्तम पराठे होण्यासाठी पीठ १० ते १५ मिनिटे झाकून ठेवणे महत्वाचे आहे. यामुळे पीठ चांगल्या प्रकारे मुरते. असे मुरलेले पीठ पराठे बनवण्यासाठी सर्वात बेस्ट मानले जाते.
पराठे लाटताना, योग्य प्रमाणात पीठ वापरणे अत्यंत आवश्यक आहे. पीठाचे छोटे गोळे बनवुन पराठे लाटायला सुरुवात करावी. पराठे लाटताना हलक्या हाताने लाटावेत. हलक्या हातांनी लाटल्याने पराठे गोल बनतात. तसेच पराठा व्यवस्थित सर्व बाजूंनी भाजला जातो.
पराठे लाटताना हलके तेल आणि थोडे कोरडे पीठ लावावे. पराठे मसालेदार आणि वेगळे बनवायचे असतील तर ते गुंडाळण्यापूर्वी मसाले वापरा. यासाठी, पराठ्यावर लाल तिखट, चाट मसाला, ओवा, धणे पावडर, एका जातीची बडीशेप पावडर आणि कसुरी मेथी भुरभुरावी. त्यानंतर पराठा घडी करावा. हा पराठा भाजल्यावर, चवदार लागतो. तसेच हा पराठा दही किंवा लोणच्यासोबत खाण्याचा एक वेगळा आनंद असतो.
पराठा स्वादिष्ट बनवण्यासाठी पराठे नेहमी मध्यम आचेवर बेक करावेत. त्यानंतर त्यावर तेल किंवा तूप लावावे.
