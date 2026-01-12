हिवाळ्यात दुधासोबत काय खायला हवे?

हिवाळा येताच आपल्या आहारात अनेक बदल होतात. शरीराला उबदार ठेवण्यासाठी आणि ऊर्जा देण्यासाठी या काळात दूध अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. पण अनेकदा प्रश्न पडतो: दुधात गुळ की साखर घालणे चांगले का? दोन्हींचा वापर हा गोडासाठी केला जातो. परंतु साखर की गूळ हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
गूळ आणि साखरेमधील फरक
गूळ नैसर्गिकरित्या उसाच्या रसापासून मिळतो आणि त्यात लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम सारखी खनिजे असतात. ती शरीराला उबदार ठेवते आणि अशक्तपणाशी लढण्यास मदत करते.
साखर शुद्ध केली जाते आणि त्यात जवळजवळ कोणतेही पोषक घटक नसतात. ती फक्त कॅलरीज पुरवते आणि जास्त सेवन केल्याने लठ्ठपणा आणि मधुमेहासारख्या समस्यांचा धोका वाढतो.
हिवाळ्यात गूळ का चांगला असतो?
गुळामध्ये उष्णता देणारे गुणधर्म असतात, यामुळे हिवाळ्यात शरीराचे थंडीपासून संरक्षण करतात.
गुळात खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.
गूळ खाल्ल्याने पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठता कमी होते.
दुध कोमट झाल्यावर त्यात गूळ घालावा.
खूप गरम दुधात गूळ घालल्याने त्याची चव आणि पोषक तत्वे कमी होऊ शकतात.
जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही त्यात थोडे आले पावडर किंवा हळद देखील घालू शकता, ज्यामुळे हिवाळ्यात फायदे दुप्पट होतील.
गुळाचे दूध पिण्याचे फायदे
सर्दी आणि खोकल्यापासून बचाव
शरीरात ऊर्जा प्रवाह
हाडे मजबूत करणे (कॅल्शियम + लोह संयोजन)
विषबाधकीकरण आणि चांगले पचन
गुळाचे दूध कोणी पिऊ नये?
मधुमेहाच्या रुग्णांनी गुळाचे प्रमाण मर्यादित करावे किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
अॅलर्जी किंवा पचनाच्या समस्या असलेल्यांनी सावधगिरी बाळगावी.
हिवाळ्यात दुधासोबत गूळ खाणे साखरेपेक्षा खूप फायदेशीर आहे. ते केवळ चव वाढवतेच असे नाही तर अनेक आरोग्य फायदे देखील देते. योग्य पद्धत म्हणजे दूध गरम करून त्यात गूळ घालणे. म्हणून, या हिवाळ्यात गुळाचे दूध प्यायलाच हवे.