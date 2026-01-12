हिवाळ्यात दुधासोबत काय खायला हवे?

सामना ऑनलाईन
|

हिवाळा येताच आपल्या आहारात अनेक बदल होतात. शरीराला उबदार ठेवण्यासाठी आणि ऊर्जा देण्यासाठी या काळात दूध अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. पण अनेकदा प्रश्न पडतो: दुधात गुळ की साखर घालणे चांगले का? दोन्हींचा वापर हा गोडासाठी केला जातो. परंतु साखर की गूळ हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हिवाळ्यात मुळा खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

गूळ आणि साखरेमधील फरक

गूळ नैसर्गिकरित्या उसाच्या रसापासून मिळतो आणि त्यात लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम सारखी खनिजे असतात. ती शरीराला उबदार ठेवते आणि अशक्तपणाशी लढण्यास मदत करते.

साखर शुद्ध केली जाते आणि त्यात जवळजवळ कोणतेही पोषक घटक नसतात. ती फक्त कॅलरीज पुरवते आणि जास्त सेवन केल्याने लठ्ठपणा आणि मधुमेहासारख्या समस्यांचा धोका वाढतो.

केसातील कोंडा तुमच्याही कपड्यांवर पडतोय का? आता चिंता सोडा, या टिप्स अमलात आणून कोंड्याला करा कायमचा रामराम

हिवाळ्यात गूळ का चांगला असतो?

गुळामध्ये उष्णता देणारे गुणधर्म असतात, यामुळे हिवाळ्यात शरीराचे थंडीपासून संरक्षण करतात.

गुळात खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात.

गूळ खाल्ल्याने पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठता कमी होते.

दुध कोमट झाल्यावर त्यात गूळ घालावा.

खूप गरम दुधात गूळ घालल्याने त्याची चव आणि पोषक तत्वे कमी होऊ शकतात.

जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही त्यात थोडे आले पावडर किंवा हळद देखील घालू शकता, ज्यामुळे हिवाळ्यात फायदे दुप्पट होतील.

तुम्हीही चेहऱ्यावर लिंबू लावताना या चुका करताय का?

गुळाचे दूध पिण्याचे फायदे
सर्दी आणि खोकल्यापासून बचाव
शरीरात ऊर्जा प्रवाह
हाडे मजबूत करणे (कॅल्शियम + लोह संयोजन)
विषबाधकीकरण आणि चांगले पचन

चेहऱ्यावर चमक येण्यासाठी हे दोन पदार्थ लावायलाच हवेत, जाणून घ्या

गुळाचे दूध कोणी पिऊ नये?
मधुमेहाच्या रुग्णांनी गुळाचे प्रमाण मर्यादित करावे किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
अ‍ॅलर्जी किंवा पचनाच्या समस्या असलेल्यांनी सावधगिरी बाळगावी.
हिवाळ्यात दुधासोबत गूळ खाणे साखरेपेक्षा खूप फायदेशीर आहे. ते केवळ चव वाढवतेच असे नाही तर अनेक आरोग्य फायदे देखील देते. योग्य पद्धत म्हणजे दूध गरम करून त्यात गूळ घालणे. म्हणून, या हिवाळ्यात गुळाचे दूध प्यायलाच हवे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मासिक पाळीतील वेदनांवर हा चहा आहे सर्वात उत्तम, वाचा

प्लॅटफॉर्म तिकिटधारक व्यक्तीलाही भरपाईचा हक्क, हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

दिल्लीहून विजयवाडा जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाचे जयपूरला ईमर्जन्सी लँडिंग

Jammu Kashmir – बांदीपोरा येथील छावणीमध्ये आग, बीएसएफचा एक जवान शहीद

हिवाळ्यात मुळा खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

केसातील कोंडा तुमच्याही कपड्यांवर पडतोय का? आता चिंता सोडा, या टिप्स अमलात आणून कोंड्याला करा कायमचा रामराम

तुम्हीही चेहऱ्यावर लिंबू लावताना या चुका करताय का?

हिवाळ्यात चेहऱ्याला फेशियल किंवा क्लीनअप यापैकी काय करणे श्रेयस्कर आहे? जाणून घ्या

nagar urban bank fraud case co-operative bank scam district court judgement

कर्जदाराला सूट देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर! जिल्हा न्यायालयाचा निकाल; ‘नगर अर्बन’च्या नव्या संचालकांना दणका