चेहऱ्यावर चमक येण्यासाठी हे दोन पदार्थ लावायलाच हवेत, जाणून घ्या

घरगुती उपचार त्वचेसाठी खूप फायदेशीर मानले जातात. नैसर्गिक उपाय केवळ चेहऱ्यावर चमक आणत नाहीत तर त्वचेच्या समस्यांपासूनही आराम देतात. घरगुती उपचारांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्यांचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. त्याचप्रमाणे, सफरचंद आणि कच्च्या दुधाची एक जुनी रेसिपी आहे. या दोन्ही गोष्टी त्वचेसाठी फायदेशीर मानल्या जातात. म्हणून, जर फेस पॅक बनवून लावला तर त्वचेच्या अनेक समस्यांपासून आराम मिळू शकतो.
सफरचंद आणि कच्चे दूध चेहऱ्यावर लावण्याचे फायदे
आपल्या त्वचेलाही हायड्रेशनची आवश्यकता असते. दूध आणि सफरचंद दोन्ही त्वचेला हायड्रेट ठेवण्यासाठी फायदेशीर मानले जातात, म्हणून हा फेस पॅक त्वचेला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करू शकतो. सफरचंदांमध्ये व्हिटॅमिन ई आढळते, जे त्वचेला दीर्घकाळ हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते.
त्वचेवर काळे डाग आणि पिगमेंटेशनची समस्या असेल तर हा फेस पॅक खूप प्रभावी ठरू शकतो. दूध आणि सफरचंदातील आवश्यक गुणधर्म त्वचेची खोलवर स्वच्छता करण्यास मदत करू शकतात.
सफरचंदांमध्ये आढळणारे अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला तरुण ठेवण्यास मदत करू शकतात. दुसरीकडे, कच्च्या दुधात लॅक्टिक अॅसिड आणि व्हिटॅमिन ए जास्त प्रमाणात आढळते, यामुळे सुरकुत्याच्या समस्येपासून मुक्त होण्यास मदत करू शकते.
त्वचेवर नैसर्गिक चमक आणण्यासाठी सफरचंद आणि कच्च्या दुधाचा फेस पॅक फायदेशीर मानला जातो. त्यात अँटीऑक्सिडंट्ससोबतच आवश्यक जीवनसत्त्वे देखील आढळतात. कच्च्या दुधात एक्सफोलिएटिंग गुणधर्म आढळतात, जे त्वचेवरील मृत त्वचा काढून टाकण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
सफरचंद आणि कच्च्या दुधाचा फेस पॅक कसा तयार करायचा?
साहित्य- सफरचंद – 4 तुकडे, कच्चे दूध – 2 चमचे, मध – 1 टीस्पून
कृती- सफरचंद आणि दुधाचा फेस पॅक बनवण्यासाठी फक्त कच्चे दूध वापरा. एका भांड्यात 4 सफरचंदाचे तुकडे ठेवा आणि मॅशरने मॅश करा. नंतर त्यात 1 चमचा मध घाला आणि चांगले मिसळा. शेवटी 2 चमचे दूध घालून पेस्ट तयार करा.
हा फेस पॅक ब्रश किंवा हाताच्या मदतीने चेहरा आणि मानेवर लावा. आता 15 ते 20 मिनिटे आराम करा आणि ते सुकल्यानंतर साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. तुम्ही हा फेस पॅक मसाज क्रीम म्हणून देखील वापरू शकता. अशाप्रकारे, तुम्ही सफरचंद आणि कच्च्या दुधाचा वापर करून घरी फेस पॅक बनवू शकता आणि वापरू शकता. यामुळे त्वचा तर सुधारेल पण त्वचेच्या समस्यांपासूनही आराम मिळेल.