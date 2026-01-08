अंडे उकडल्यानंतर किती दिवस टिकते? जाणून घ्या?

जर अंडी पूर्णपणे उकडवून रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवली असतील तर ती ७ दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य राहू शकतात. हा नियम कवच असलेल्या किंवा नसलेल्या दोन्ही अंड्यांसाठी लागू होतो. तथापि, चव आणि पौष्टिकतेसाठी, २ ते ३ दिवसांच्या आत खाणे चांगले. लक्षात ठेवा की, अर्धी उकडलेली किंवा मऊ उकडलेली अंडी जास्त काळ टिकत नाहीत, म्हणून ती त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी खावीत.
उकडलेली अंडी जास्त काळ बाहेर ठेवणे ही सर्वात मोठी चूक आहे. उकळल्यानंतर, त्यांना लवकर थंड करण्यासाठी लगेच थंड पाण्यात ठेवा. २ तासांच्या आत त्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे महत्वाचे आहे. जर बाहेरचे तापमान खूप जास्त असेल तर १ तासाच्या आत त्यांना रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा. रेफ्रिजरेटरचे तापमान नेहमीच ४ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी असावे, कारण बॅक्टेरिया वाढू शकत नाहीत.
लोकांना अनेकदा वाटते की सोललेली अंडी साठवणे सोपे आहे, परंतु ही पद्धत चुकीची आहे. सोललेली अंडी अधिक सुरक्षित असते कारण कवच नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर म्हणून काम करते. ते अंड्याचे कवच रेफ्रिजरेटरच्या वासापासून आणि हानिकारक बॅक्टेरियापासून संरक्षण करते. जर अंडी आधीच सोललेली असतील तर ती थंड पाण्यात बुडवून ठेवा किंवा ओल्या टिश्यूने हवाबंद डब्यात ठेवा.
बहुतेक लोक रेफ्रिजरेटरच्या दारावरील ट्रेमध्ये अंडी साठवतात, परंतु ही योग्य जागा नाही. दार उघडत राहते आणि तापमानात चढ-उतार होत राहतो, ज्यामुळे अंडी लवकर खराब होऊ शकतात. उकडलेले अंडे नेहमी हवाबंद डब्यात ठेवा, शक्यतो रेफ्रिजरेटरमध्ये. हे त्यांना ओलावापासून वाचवते आणि जास्त काळ ताजे ठेवते.
आरोग्याला कोणतेही नुकसान टाळण्यासाठी खराब झालेले अंडे ओळखणे खूप महत्वाचे आहे. जर उकडलेल्या अंड्यातून तीव्र किंवा कुजलेल्या अंड्यासारखा वास येत असेल तर तो ताबडतोब फेकून द्या. अशी अंडी खाल्ल्याने अन्नातून विषबाधा होऊ शकते.
कधीकधी उकडलेल्या अंड्यातील पिवळ्या भागाभोवती हिरवा किंवा राखाडी रंगाचा वर्तुळ दिसतो. घाबरून जाण्याची गरज नाही. हे अंडे खराब झाल्याचे लक्षण नाही; कारण अंडे खूप वेळ उकळले आहे किंवा पाण्यात लोहाचे प्रमाण जास्त आहे. अशी अंडी खाण्यास सुरक्षित आहेत.