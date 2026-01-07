कणिक मळताना कोणती खबरदारी आपण घ्यायला हवी, वाचा

आपल्या आहारामध्ये प्रामुख्याने चपाती किंवा पोळी प्रामुख्याने असते. परंतु अनेक घरांमध्ये मळलेले कणिक आपण सर्रास फ्रीजमध्ये ठेवून देतो. मळलेले कणिक फ्रीजमध्ये ठेवण्याचे अनेक दुष्परीणाम आहेत. फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या कणकेची पोळी (चपाती) खाणे आरोग्यासाठी उत्तम मानले जात नाही. यामुळे आपल्या आरोग्यावर दुष्परीणाम होतात. तसेच फ्रीजमध्ये मळलेली कणिक ठेवल्यामुळे त्याला बुरशीची लागण लागते. तसेच यामुळे आरोग्यावर विपरीत परीणाम होण्याची शक्यता अधिक असते.
फ्रीजमध्ये खासकरुन कणिक ठेवताना, खूप गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात.
फ्रीजमध्ये कणिक ठेवल्यास काय दुष्परीणाम होतात
फ्रीजमधील कणिक अधिक काळ राहिल्यास या कणकेवर बुरशी येण्याचा संभव असतो. तसेच अशा कणकेची चपाती खाल्ल्यास उलटी जुलाबही होऊ शकतात.
कणिक तिंबलेली असते, त्यामुळे ती खराब होण्याची शक्यताही वाढते.
फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या कणकेच्या चपात्या खाल्ल्यास, पोटफुगीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते.
कणिक फ्रीजमध्ये ठेवल्यास त्यातून तयार झालेली चपाती खाल्ल्यास आतड्यांना इजा पोहोचण्याची दाट शक्यता असते.
फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या कणकेमधील पोषक द्रव्ये निघून जातात. त्यामुळे त्यापासुन चपाती करणे हे काहीच कामाचे नसते.
कणिक मळताना कोणती महत्त्वाची काळजी घ्यायला हवी?
कोणताही पदार्थ करताना मर्यादेत करणे गरजेचे आहे. अधिक प्रमाणात कोणताही पदार्थ केल्यास, तो फ्रीजमध्ये ठेवण्याची वेळ येते.
एखाद्या वेळेस कणिक अधिक मळल्यास, ती कणिक चार ते पाच तासांपेक्षा अधिक काळ फ्रीजमध्ये ठेवू नये.
गव्हाचे पीठ हे कायम झाकून ठेवावे, नाहीतर पीठाला जाळी धरण्याची शक्यता अधिक असते.
फ्रीजमध्ये ठेवलेले कणिक काळे किंवा हिरव्या रंगाचे झाल्यास, हे कणिक अजिबात वापरू नये.