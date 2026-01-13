हिवाळ्यात उकडलेल्या अंड्याला सूपरफूड का मानले जाते, जाणून घ्या

हिवाळा येताच, शरीर उबदार ठेवणे आणि चांगले आरोग्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे बनते. तर, जर तुम्हाला प्रश्न पडत असेल की या हंगामात कोणता अन्न सर्वात फायदेशीर आहे, तर उत्तर आहे उकडलेले अंडे. उकडलेले अंडे फक्त लवकर तयार होतात असे नाही तर त्यांचे पौष्टिक मूल्य सुपरफूडपेक्षा कमी नाही. ते प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि निरोगी चरबीने समृद्ध असतात, जे हिवाळ्यात शरीराला बळकट करण्यास, ऊर्जा प्रदान करण्यास आणि आजारांशी लढण्यास मदत करतात.
हिवाळ्यातील थंडीचा शरीरावर परिणाम होतो. उकडलेल्या अंड्यांमधील प्रथिने आणि निरोगी चरबी शरीराला आतून उबदार ठेवतात. सकाळी लवकर एक किंवा दोन उकडलेली अंडी खाल्ल्याने शरीर दिवसभर ऊर्जावान राहते आणि थंडीचा परिणाम कमी होतो. हिवाळ्यात विषाणूजन्य संसर्ग आणि सर्दी होण्याचा धोका वाढतो. उकडलेल्या अंड्यांमध्ये व्हिटॅमिन डी आणि व्हिटॅमिन बी १२ भरपूर प्रमाणात असते, जे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि विषाणूजन्य किंवा बॅक्टेरियाच्या आजारांपासून संरक्षण करते.
अंड्यांमध्ये प्रथिने आणि निरोगी चरबी असतात, जी शरीरात ऊर्जा राखतात. सकाळी लवकर उकडलेले अंडे खाल्ल्याने तुम्हाला दिवसभर सुस्तपणा आणि थकवा जाणवण्यास मदत होईल, विशेषतः जे ऑफिसला जातात त्यांच्यासाठी. हिवाळ्यात त्वचा अनेकदा कोरडी आणि खडबडीत होते. उकडलेल्या अंड्यांमधील पोषक तत्वे तुमच्या त्वचेला आतून पोषण देतात आणि ती मऊ, लवचिक आणि निरोगी ठेवतात.
हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश हा मुबलक नसतो. त्यामुळे उकडलेले अंडे खाल्ल्याने व्हिटॅमिन डीची कमतरता भरून काढू शकतो. उकडलेले अंडे व्हिटॅमिन डी आणि कॅल्शियमने समृद्ध असतात. यामुळे सूर्यप्रकाशाची कमतरता भरून निघते तसेच हाडे मजबूत होण्यास मदत मिळते.
तुम्ही व्यायाम करत असाल तर, उकडलेले अंडे तुमच्यासाठी उत्तम आहेत. त्यात प्रथिने भरपूर असतात. यामुळे स्नायू तयार होण्यास मदत मिळते. तसेच वजन देखील वाढत नाही. उकडलेले अंडे खाल्ल्याने, जास्त काळ पोट भरण्यास देखील मदत होते.