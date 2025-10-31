Mumbai News – मुंबई विमानतळावर डीआरआयची मोठी कारवाई; 47 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त, पाच आरोपींना अटक

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर डीआरआयने मोठी कारवाई करत 47 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त केले आहे. याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) मुंबई विमानतळावर 4.70 किलो कोकेन जप्त केले. हे ड्रग्ज कॉफीच्या पॅकेटमधून तस्करी करण्यात येत होते. आरोपींविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपींमध्ये दोन प्रवासी आणि तीन आरोपींचा समावेश आहे. काही व्यक्ती ड्रग्जची तस्करी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची गुप्त माहिती डीआरआयला मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे डीआरआयने कारवाई करत ड्रग्ज जप्त करत आरोपींना अटक केली.