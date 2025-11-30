उत्तराखंडमधील चमोली येथे भूकंपाचे धक्के, रिश्टर स्केलवर 3.7 तीव्रतेची नोंद, प्रशासनाकडून अलर्ट जारी

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात रविवारी (३० नोव्हेंबर) सकाळी सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) नुसार, भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 3.7 होती. ही घटना सकाळी 10.27 वाजता घडल्याचे वृत्त आहे.
चमोली येथील भूकंपाबाबत, स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की भूकंपाचे धक्के काही सेकंदांसाठीच जाणवले, त्यामुळे लोक घराबाहेर पडले. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ अलर्ट जारी केला आणि मदत पथकांना सतर्क राहण्यास सांगितले. प्राथमिक अहवालानुसार, कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही.
यापूर्वी, 15 नोव्हेंबर रोजी रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात अंदाजे 6.7 तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. त्यात रुद्रप्रयाग जिल्हा रुग्णालय, कोटेश्वरमधील एक इमारत आणि उद्योग विभागाच्या इमारतीचे मोठे नुकसान झाले होते. यापूर्वी, 14 ऑक्टोबर रोजी उत्तरकाशी येथेही ३.६ तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. तथापि, जीवित किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही.