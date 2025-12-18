ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन, हिंदुस्थानी कला विश्वावर शोककळा

सामना ऑनलाईन
|

ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन झाले आहे. भारतीय शिल्पकलेला आधुनिक ओळख देणाऱ्या राम सुतार यांनी देशातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींची स्मारके व पुतळे साकारले. त्यांच्या कलाकृतींमधून वास्तवदर्शी शैली, सूक्ष्म तपशील आणि भव्यतेचा संगम दिसून येतो. कला क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानामुळे त्यांना देश-विदेशात मान्यता मिळाली होती.

राम सुतार यांच्या निधनाने हिंदुस्थानी कला विश्वावर शोककळा पसरली आहे. शिल्पकलेतील त्यांच्या कार्याचा ठसा कायम स्मरणात राहणार असून, पुढील पिढ्यांसाठी ते प्रेरणास्थान ठरतील. त्यांच्या जाण्याने कला क्षेत्रात निर्माण झालेली पोकळी भरून न निघणारी असल्याची भावना कलाकार व कला रसिकांनी व्यक्त केली आहे.

राम सुतार यांनी जगातले सर्वात मोठा पुतळा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणजेच सरदार पटेल यांचा पुतळा साकारला आहे. तसेच विदेशात अनेक ठिकाणी असलेल्या महात्मा गांधींचे पुतळे राम सुतार यांनीच साकारले होते.

1999 साली त्यांना पद्मश्री तर 2016 साली पद्म भुषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. मार्चमध्ये त्यांना महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi Air Quality 'Severe' as AQI Crosses 400 Mark; Pollution Worsens in NCR

आजपासून कडक नियम: जुन्या वाहनांना बंदी आणि PUC शिवाय इंधन नाही!

best mumbai own buses count decreases private wet lease buses rise

बेस्टकडे स्वतःच्या फक्त 249 बस शिल्लक, दोन महिन्यांत 59 गाड्या भंगारात काढल्या

वेटिंगवाल्यांना आता जास्त वाट पाहावी लागणार नाही; 10 तास आधीच तयार होणार रेल्वेचे आरक्षण चार्ट

मुंबईत गतवर्षीपेक्षा यंदा डिसेंबरमध्ये चांगली हवा! ‘एक्यूआय’ 100 च्या सरासरीत

सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे आज पुन्हा आंदोलन, सीएसएमटीतील डीआरएम कार्यालयासमोर निदर्शने करणार

पुण्यात आंतराष्ट्रीय ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, उच्चशिक्षित तरुणांचे पेडरलरशी कनेक्शन

प्रामाणिकपणे काम करा, हायकोर्टाने पोलिसांचे उपटले कान

lamborghini speeding bandra worli sea link mumbai police seize car

सी लिंकवर ताशी 252 कि.मी. वेगाने लॅम्बोर्गिनी चालवली! पोलिसांकडून कार जप्त

अकोला जिल्ह्यातील शिवसेना पदाधिकारी जाहीर 