Video – आसाममध्ये मतदानानंतर भाजप उमेदवाराच्या गाडीत सापडले इव्हीएम मशीन

आसाममध्ये 1 एप्रिलला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले. या मतदानानंतर एका भाजप उमेदवाराच्या गाडीत सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. आसाममधील पाथारकांडी मतदार संघाचे उमेदवार क्रिष्णेंदु पॉल यांच्या गाडीत इव्हीएम मशीन सापडल्याने स्थानिकांनी गोंधळ घातला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओवरून काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी भाजपवर टीका केली आहे.

आसाममध्ये गुरुवारी 39 जागांवर मतदान झाले. मतदान संपल्यानंतर पाथारकांडी मतदार संघात स्थानिकांना एका कारमध्ये इव्हीएम मशीन सापडले. त्यानंतर त्या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला. ती गाडी भाजप उमेदवार कृष्णेंदू पॉल यांची असल्याचे समजते. काँग्रेस व एआययुडीएफने या प्रकरणावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाचा तपास करावा अशी मागणी केली आहे.

1. The vehicles usually belong to BJP candidates or their associates. ….

Every time there is an election videos of private vehicles caught transporting EVM’s show up. Unsurprisingly they have the following things in common:

‘जेव्हा कधी मतदान असते तेव्हा खासगी गा़ड्यांमध्ये इव्हीएम मशीन सापडल्याचे व्हिडीओ समोर येतात. त्या प्रत्येक घटनेत काही गोष्टी सारख्या असतात.

1. प्रत्येक वेळी ईव्हीएम भाजप उमेदवाराशी संबंधित व्यक्तीच्या गाडीत सापडतात.

2. हे व्हिडीओ समोर येतात व नंतर अचानक त्यात छेडछाड केल्याचे समोर येते.

3. जे हे व्हिडीओ समोर आणतात त्यांना बदनाम करण्यासाठी भाजप मीडियाचा वापर करते.

2. The videos are taken as one off incidents and dismissed as aberrations

3. The BJP uses its media machinery to accuse those who exposed the videos as sore losers.

The fact is that too many such incidents are being reported and nothing is being done about them. 2/3

