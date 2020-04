कोरोनाच्या निमित्ताने महिलेला विचारला ‘नकोसा’ प्रश्न, पाकिस्तानी मंत्र्याचा व्हिडीओ व्हायरल

सध्या कोरोनाने सगळं जगच दहशतीच्या सावटाखाली आहे. अनेक देशांमध्ये सध्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्यांना मदत करण्यासाठी प्रशासकीय कर्मचारी, मंत्री, अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी असे सगळेच काम करत आहेत. या दरम्यान एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्यामुळे पाकिस्तानच्या एका मंत्र्यावर टीका होत आहे.

हा व्हिडीओ एका पाकिस्तानी महिला मंत्र्याचा असून या मंत्र्याने एका महिलेला नकोसा प्रश्न विचारल्याने नेटकऱ्यांनी त्यांना झोडपलं आहे. या मंत्र्याचं नाव फिरदौस आशिक आवान असं असून त्या इमरान यांच्या मंत्रिमंडळात सहाय्यक म्हणून काम करतात. फिरदौस या सध्या पाकिस्तानमध्ये दौरे काढून लोकांना मदत करण्याचं काम करत आहेत. मात्र याच दरम्यान त्यांनी एका सामान्य महिलेला विचारलेल्या नकोशा प्रश्नावरून त्या ट्रोल झाल्या आहेत. या घटनेचा एक व्हिडीओ देखील व्हायरल झाला आहे.

या व्हिडीओनुसार, फिरदौस या एका महिलेला औषध कधी मिळालं अशी विचारणा करत आहेत. त्यानंतर फिरदौस त्या महिलेला मिळालेल्या पैशांचं काय करणार असा प्रश्न विचारत आहेत. त्यावर ती महिला म्हणते की, माझी आठ मुलं आहेत, त्यांच्यासाठी मी हे पैसे घेऊन जात आहे. महिलेच्या प्रश्नानंतर फिरदौस यांनी जो प्रश्न विचारला आहे, त्यावरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. फिरदौस त्या महिलेला उद्देशून विचारतात की, 8 मुलं? या कामाव्यतिरिक्त तुमचे यजमान काही काम करतात का? असा प्रश्न फिरदौस विचारतात. त्यावर उपस्थितांमध्ये हलकीशी खसखस पिकते. ती महिला मात्र त्यावर हसून उत्तर टाळते.

या प्रश्नावेळी तिथे काही पुरुष कर्मचारीही उपस्थित होते. त्यामुळे एका महिलेने दुसऱ्या महिलेला असा खासगी प्रश्न सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने विचारणं हे चूक असल्याचं म्हणत नेटकऱ्यांनी फिरदौस यांच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढले आहेत.

पाहा व्हिडीओ-

Awan: What will you do with this money?

Woman: …I have 8 kids

Awan: 8 kids? What does your husband do besides ‘this work’?

Our desi corona messiahs. pic.twitter.com/58ZxD0gvSF

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) April 11, 2020