फ्लिपकार्ट देतंय 99 रुपयात डिस्ने हॉटस्टारचे सबस्क्रिप्शन? वाचा काय आहे सत्य

दीड हजार रुपयांची डिस्ने हॉटस्टारचे सब्स्क्रिप्शन फ्लिपकार्ट अवघ्या 99 रुपयांत देत आहे. हे ऐकून अनेक ग्राहकांनी धडाधड या ऑफरवर उड्या मारल्या आणि अवघ्या काही वेळात त्यांचा हिरमोड झाला.

The Disney Hotstar subscription offer was due to an unexpected error. We apologize for the inconvenience. Rest assured, all orders cancelled will be refunded.

