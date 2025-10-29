हे करून पहा… दाढदुखी होत असेल तर…

दाढदुखी होत असेल तर काही घरगुती उपाय आहेत. कोमट पाण्यात मीठ मिसळून त्याने गुळण्या केल्यास सूज कमी होते आणि जंतूंचा संसर्ग होण्यास प्रतिबंध होतो. लवंगाचे तेल वेदना कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे. दाढदुखीच्या दुखणाऱ्या भागावर गालाच्या बाहेरच्या बाजूने थंड शेक लावल्याने सूज कमी होण्यास मदत होते. हायड्रोजन पेरॉक्साइडने गुळण्या केल्याने जंतू कमी होण्यास मदत होते, पण ते वापरण्यापूर्वी दंतवैद्याचा सल्ला घ्यावा.

खाऱ्या पाण्याने स्वच्छ धुणे, लवंगाचे तेल, बर्फाचे पॅक आणि हर्बल टी यांसारखे अनेक घरगुती उपाय दाढदुखीच्या वेदनेपासून तात्पुरता आराम देऊ शकतात. आराम मिळेपर्यंत मऊ पदार्थ खा, सुन्न करणारे जेल वापरा किंवा हळदीची पेस्ट लावा, पण दोन दिवसांपेक्षा जास्त त्रास होत असल्यास किंवा ताप, सूज असल्यास त्वरित दंतवैद्याचा सल्ला घ्या. मोहरीच्या तेलात चिमूटभर मीठ घालून दात आणि हिरडय़ांवर मसाज करा.

