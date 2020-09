मोठी बातमी – ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज खेळाडू, कोच आणि समालोचक डीन जोन्स यांचे मुंबईत निधन

ऑस्ट्रेलियाचे माजी खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रिकेट समालोचक डीन जोन्स (Dean Jones) यांचे निधन झाले. मुंबईत वयाच्या 59 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला.

यूएईत सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) साठी डीन जोन्स (Dean Jones) मुंबईतून समालोचन करता होते.सोशल मीडियावरही ते चांगलेच सक्रिय होते. गुरुवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ब्रेट ली याने याबाबत माहिती दिली आहे.

Former Australian cricketer and commentator Dean Jones passes away at 59: Star India

(Pic courtesy: Dean Jones Twitter) pic.twitter.com/T4c7woh44x

