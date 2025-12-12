लोकसभेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवराज पाटील यांचे ९० व्या वर्षी निधन

सामना ऑनलाईन
|
former lok sabha speaker and union home minister shivraj patil dies at 90 in latur

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचे शुक्रवार सकाळी साडे सहाच्या सुमारास लातूर येथे निधन झाले. ते ९० वर्षांचे होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाटील यांचे त्यांच्या ‘देवघर’ निवासस्थानी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात मुलगा शैलेश पाटील, सून अर्चना (भाजप नेत्या) आणि दोन नाती आहेत.

राजकीय प्रवास आणि महत्त्वाचे पद

केंद्रीय मंत्री: ते २००४ ते २००८ या काळात केंद्रीय गृहमंत्री होते.

लोकसभा अध्यक्ष: १९९१ ते १९९६ या काळात त्यांनी १० वे लोकसभा अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळला.

राज्यपाल: २०१० ते २०१५ या काळात त्यांनी पंजाबचे राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे प्रशासक म्हणूनही काम केले.

राजकीय सुरुवात:

१२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी जन्मलेल्या पाटील यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात लातूरचे नगरपालिका परिषद प्रमुख म्हणून केली. ते १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस आमदार म्हणून निवडून आले.

लोकसभा सदस्य:

त्यानंतर त्यांनी लातूर लोकसभा मतदारसंघातून तब्बल सात वेळा विजय मिळवला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपच्या रूपताई पाटील निलंगेकर यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला.

पाटील हे त्यांच्या विपुल वाचन, सूक्ष्म अभ्यास आणि स्पष्ट सादरीकरणासाठी प्रसिद्ध होते. मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी भाषेवरील त्यांचे प्रभुत्व, तसेच घटनात्मक बाबींवरील त्यांची अपवादात्मक पकड यामुळे ते त्यांच्या काळातील सर्वाधिक आदरणीय संसदपटू (Respected Parliamentarian) होते, असेही पक्ष नेत्यांनी नमूद केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लुथ्रा बंधूंना थायलंडमधून हिंदुस्थानकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू; फुकेतहून बँकॉकला नेले

धक्कादायक! महाराष्ट्रात रोज 8 शेतकरी संपवतात जीवन

Ladki bahin yojana

‘लाडकी बहीण’चा शेतकऱ्यांच्या ‘महासन्मान’ला अडसर, सांगलीतील पावणेचार लाख शेतकऱ्यांना हप्त्याची प्रतीक्षा

World Heritage Status of Raigad Fort, 10 Other Forts at Risk Sambhajiraje Warns Archaeology Department

किल्ले रायगडसह 11 गडांचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा काढला जाऊ शकतो; संभाजीराजे यांचा पुरातत्व खात्याला धोकादायक इशारा

एसआरएला रेराचा कायदा लागू करा, 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करा; आदित्य ठाकरे यांची मागणी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 12 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मुख्यमंत्री सहायता निधीत 100 कोटी जमा, शेतकऱ्यांना मिळाले फक्त 75 हजार

कोण होतास तू! काय झालास तू…भ्रष्टाचाऱयांना पांघरुणात घेतलंस तू!! उद्धव ठाकरे यांचा फडणवीसांवर हल्ला, अमित शहांवर जबरदस्त प्रहार

केंद्रीय कृषी मंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव, महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीबाबत लोकसभेत खोटी माहिती दिली