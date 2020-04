भांडवलदारानाच पाठिंबा देण्याचे भाजपचे धोरण, काँग्रेसची टीका

केवळ भांडवलदार व बडे उद्योगपती यांनाच सर्व सुविधा देणे व गोरगरिबांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे हे भाजपचे ‘क्रोनी कॅपिटालीजम’ चे धोरण भाजपचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी गोव्याची अर्थव्यवस्था पुनरुजिवीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवरील सदस्यांची नावे वाचून उघड झाले आहे, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांनी केला आहे.

The Crony Capitalism agenda of @BJP4Goa is once again exposed with @goacm @DrPramodPSawant including only Industrialists & Enterpreneurs & sidelining Labour Unions, Bar & Tavern Owners, Motorcycle Pilots & Rickshaws, Gaadas & Bakers in the Economic Revival Committee. @INCGoa pic.twitter.com/vAOqc70c8E

— Amarnath Panjikar (@amarnathpanjika) April 12, 2020