सोन्याच्या दराने गाठला ऐतिहासिक उच्चांक, प्रतितोळा सोन्याचा दर 45 हजारांच्या पार

सराफा बाजारामध्ये सोन्याची किंमत गगनाला भिडली असून सोन्याच्या दराने आज ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. सोन्याचा आजचा भाव 45 हजारांच्याही वर गेला आहे, तर चांदीचे दरही वाढले आहेत. जगभरात धुमाकूळ घालत असलेला कोरोना व्हायरस, शेअर बाजारातील घसरण आणि लग्नसराईमुळे वाढलेली मागणी याचा परिणाम सोने-चांदीच्या दरावर दिसून येत आहे. शुक्रवारी सोन्याच्या वाढलेल्या किंमतीने नवा इतिहास रचला आहे.

Gold prices soar Rs 773 to Rs 45,343 per 10 gram in Delhi; silver gains Rs 192 to Rs 48,180 per kg.

— Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2020